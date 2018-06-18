З початку доби серед українських військових втрат немає

"В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню, половина з яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Провокації проти наших підрозділів окупанти здійснили поблизу Новотошківського, на Луганському напрямку, в районах населених пунктів Південне, Кам’янка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку.



Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та пригнічували вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінним.



Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками позицій Об’єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав поранення, ще троє, зокрема військові медики, зазнали бойових травм.



