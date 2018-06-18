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С начала суток среди украинских военных потерь нет

С начала суток среди украинских военных потерь нет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. С начала текущих суток среди украинских военных нет погибших и раненых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Операции объединенных сил.

"В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечено, что боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня, половина из которых с запрещенного минскими договоренностями вооружения. Провокации против наших подразделений оккупанты провели вблизи Новотошковского, на Луганском направлении, в районах населенных пунктов Южное, Каменка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении.

Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменным.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиками позиций Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения, еще трое, в том числе военные медики, подверглись боевых травм.

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