З початку доби позиції ЗСУ у зоні ООС обстрілювали на Донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу в районі проведення Операції об’єднаних сил один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу, передав кореспондент УНН.
"Один військовослужбовець Об’єднаних сил внаслідок обстрілу отримав поранення. Його доставлено до військового мобільного госпіталю для надання необхідної допомоги", - сказав він.
За словами речника, противник вів вогонь на Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне та Авдіївка із застосовуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.