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ООС: бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню

ООС: бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Бойовики вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Невельське, Новомихайлівка, Степне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. На опорний пункт наших військ поблизу Новомихайлівки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм. Позиції Об’єднаних сил в районі Чермалика окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру. У Лебединському по наших захисниках вівся вогонь протитанковими керованими ракетами”, — прес-центр ООС.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, протягом доби двох бойовиків знищено та чотирьох поранено.

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