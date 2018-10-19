С начала суток позиции ВСУ в зоне ООС обстреливали на Донецком направлении

"Один военнослужащий Объединенных сил результате обстрела получил ранение. Он доставлен в военный мобильный госпиталь для оказания необходимой помощи", - сказал он.



По словам спикера, противник вел огонь на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики дважды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.