С начала суток позиции ВСУ в зоне ООС обстреливали на Донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Вследствие вражеского обстрела в районе проведения операции объединенных сил один военнослужащий ВСУ получили ранения. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передал корреспондент УНН.
"Один военнослужащий Объединенных сил результате обстрела получил ранение. Он доставлен в военный мобильный госпиталь для оказания необходимой помощи", - сказал он.
По словам спикера, противник вел огонь на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики дважды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.