З початку доби бойовики вже п’ять разів обстріляли позиції ОС

За даними прес-центру, з початку поточної доби станом на 12:00 в районі проведення операції зафіксовано п’ять збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Так, сьогоднішній ранок розпочався з масованого артилерійсько-мінометного обстрілу наших позицій неподалік Мар’їнки.

О 4:55 ранку противник з напрямку села Олександрівка відкрив вогонь зі ствольної артилерії 122 калібру, а також мінометів калібру 120 та 82 мм. Потужний обстріл вівся близько сорока хвилин. За цей час противник випустив в бік позицій ОС двадцять вісім снарядів 122-го та двадцять мін 120-го калібру. Окрім того, бойовики застосували ще й міномети калібру 82 мм, з витратою сім мін. Війська ООС відкрили вогонь у відповідь із зенітних установок та станкових протитанкових гранатометів.

Кілька ворожих снарядів влучили у приватні оселі в Мар’їнки, внаслідок чого пошкоджені щонайменше три житлові будинки, поранень зазнали четверо людей, одна з яких — дев’ятирічна дитина. У важкому стані перебуває чоловік 1933 року народження, який зазнав контузії та травм.

За інформацією ЗСУ, артилерійські розрахунки противника, які здійснили цей підступний злочинний обстріл, після ведення вогню швидко залишили позиції та заховали техніку (гаубиці 2С1 “Гвоздика”) в одному з житлових районів Донецька, знаючи, що українські військові не обстрілюють міста, де живуть мирні люди.

Крім того, під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували українські позиції біля н.п. Новоселівка, Південне та Попасна. В районі останнього, окрім гранатометів та стрілецької зброї противник застосував ще й міномети калібру 82 мм, витративши дванадцять мін. Станом на зараз ситуація перебуває під контролем українських військових. Втрат з початку поточної доби у лавах Об’єднаних сил не обліковано.

Нагадаємо, внаслідок мінометного обстрілу Мар’їнки постраждали четверо громадян, серед яких 9-річна дитина. Відкрито кримінальне провадження щодо терористичного акту.