С начала суток боевики уже пять раз обстреляли позиции ОС

По данным пресс-центра, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 в районе проведения операции зафиксировано пять вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Так, сегодняшнее утро началось с массированного артиллерийско-минометного обстрела наших позиций неподалеку Марьинки.

В 4:55 утра противник по направлению села Александровка открыл огонь из ствольной артиллерии 122 калибра, а также минометов калибра 120 и 82 мм. Мощный обстрел велся около сорока минут. За это время противник выпустил в сторону позиций ОС двадцать восемь снарядов 122-го и двадцать мин 120-го калибра. Кроме того, боевики применили еще и минометы калибра 82 мм, с расходом семь мин. Войска ООС открыли огонь из зенитных установок и станковых противотанковых гранатометов.

Несколько вражеских снарядов попали в частные дома в Марьинке, в результате чего повреждены по меньшей мере три жилых дома, ранения получили четыре человека, один из которых — девятилетний ребенок. В тяжелом состоянии находится человек 1933 года рождения, который получил контузии и травмы.

По информации ВСУ, артиллерийские расчеты противника, совершившие этот коварный преступный обстрел, после ведения огня быстро оставили позиции и спрятали технику (гаубицы 2С1 “Гвоздика”) в одном из жилых районов Донецка, зная, что украинские военные не обстреливают города, где живут мирные люди.

Кроме того, под вражеским огнем утром находились украинские позиции у н.п. Новоселовка, Южное и Попасная. В районе последнего, кроме гранатометов и стрелкового оружия противник применил еще и минометы калибра 82 мм, потратив двенадцать мин. По состоянию на сейчас ситуация находится под контролем украинских военных. Потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил не учтено.

Напомним, в результате минометного обстрела Марьинки пострадали четверо граждан, среди которых 9-летний ребенок. Открыто уголовное производство в отношении террористического акта.