З початку доби бойовики вже 6 разів обстріляли позиції ЗСУ

"Російсько-окупаційні війська вели збройні провокації з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів в районі н.п. Новозванівка, Кримське, Мар’їнка, Широкине, Авдіївка, з озброєння БМП — поблизу Чермалика. Захисники України двічі застосовували штатне піхотне озброєння, придушуючи ворожу збройну активність", - повідомив він.



Полковник додав, що від початку поточної доби втрат внаслідок бойових дій серед українських військових немає.



Крім того, за його словами, минулої доби на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один військовий, а ще троє отримали поранення.



"Із сумом повідомляємо, що внаслідок бойових дій вчора ввечері загинув один наш військовослужбовець, 1972 р.н. Окрім цього, минулої доби троє наших військових отримали поранення різних ступенів. Їх доставлено до військового мобільного госпіталю, де вони отримують усю необхідну кваліфіковану медичну допомогу", - повідомив речник Міноборони.



Нагадаємо, минулої доби, 14 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою. Бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 10 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.



