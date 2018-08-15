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С начала суток боевики уже 6 раз обстреляли позиции ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. С полуночи подразделениями Объединенных сил зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов со стороны боевиков. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

С начала суток боевики уже 6 раз обстреляли позиции ВСУ

"Российско-оккупационные войска вели вооруженные провокации из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов в районе н.п. Новозвановка, Крымское, Марьинка, Широкино, Авдеевка, из вооружения БМП - вблизи Чермалыка. Защитники Украины дважды применяли штатное пехотное вооружение, подавляя враждебную вооруженную активность", - сообщил он.

Полковник добавил, что с начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди украинских военных нет.

Кроме того, по его словам, за минувшие сутки на Донбассе в результате боевых действий погиб один военный, а еще трое получили ранения.

"С грустью сообщаем, что в результате боевых действий вчера вечером погиб один наш военнослужащий, 1972 г.р. Кроме этого, за минувшие сутки трое наших военных получили ранения различной степени. Они доставлены в военный мобильный госпиталь, где они получают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь" , - сообщил представитель Минобороны.

Напомним, за минувшие сутки, 14 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Боевики 46 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 10 раз с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

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