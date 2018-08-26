З початку доби бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання 8 разів відкривало вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Рівно о 5:00 в районі селища Лебединське противник відкрив вогонь з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї, і продовжив вести обстріли упродовж двадцяти хвилин. Водночас, згодом ворог розширив кількість і географію вогневих провокацій, і станом на 9:00 фактів порушення режиму тиші в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вже вісім”, — сказав Мотузяник.
Як зазначається, в районі Гнутового і Водяного противник застосував міномети 82-го калібру, і випустив загалом вісім мін. В бік наших позицій біля Новотроїцького окупант відривав вогонь з піхотної зброї, а біля Південного і Луганського, окрім кулеметів застосував гранатометний вогонь.
Військовослужбовці Об’єднаних сил від початку доби чотири рази придушували ворожу вогневу активність, застосовуючи піхотну зброю.
“Від початку поточної доби втрат внаслідок бойових дій серед Українських військовослужбовців немає”, — зазначив Мотузяник.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.