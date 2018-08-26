С начала суток боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки 8 раз открывало огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Ровно в 5:00 в районе поселка Лебединский противник открыл огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, и продолжил вести обстрелы в течение двадцати минут. В то же время, впоследствии враг расширил количество и географию огневых провокаций, и по состоянию на 9:00 фактов нарушения режима тишины в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано уже восемь", - сказал Мотузяник.
Как отмечается, в районе Гнутово и Водяного противник применил минометы 82-го калибра, и выпустил в общем восемь мин. В сторону наших позиций у Новотроицкого оккупант отрывал огонь из пехотного оружия, а у Южного и Луганского, кроме пулеметов применил гранатометный огонь.
Военнослужащие Объединенных сил от начала суток четыре раза подавляли вражескую огневую активность, применяя пехотную оружие.
"С начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди Украинских военнослужащих нет", - отметил Мотузяник.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного минского договоренностями.