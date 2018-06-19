З початку доби бойовики обстрілювали позиції ООС на Донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. З початку поточної доби зафіксовано обстріли позицій ООС російсько-терористичними угрупованнями на Донецькому напрямку. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Упродовж ночі поточної доби, противник вів вогонь на Донецькому напрямку поблизу н.п. Гнутове, Верхньоторецьке, Павлопіль, Піски та Лебединське із застосовуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Відзначу, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед наших військових від початку поточної доби немає", - сказав Праута.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок бойових дій два українських військових отримали порання.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат наших військ немає.