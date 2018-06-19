С начала суток боевики обстреливали позиции ООС на Донецком направлении

"В течение ночи текущих суток, противник вел огонь на Донецком направлении вблизи н.п. Гнутово, Верхнеторецкое, Павлополь, Пески и Лебединский с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Отмечу, что украинские защитники открывали огонь. Потерь среди наших военных от начала текущих суток нет", - сказал Праута.



Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий два украинских военных получили ранение.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий вчера и сегодня потерь наших войск нет.