З початку доби бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. З початку доби бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, від 7 ранку до 18 вечора російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Втрат серед українських захисників немає”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Красногрівка, Гнутове. Захисників Лебединського ворог обстріляв з 82-мм міномета та станкового протитанкового гранатомету.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 29 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.