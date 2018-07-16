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З початку доби бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС

З початку доби бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. З початку доби бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил, передає УНН.

“Упродовж поточної доби, від 7 ранку до 18 вечора російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Втрат серед українських захисників немає”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Красногрівка, Гнутове. Захисників Лебединського ворог обстріляв з 82-мм міномета та станкового протитанкового гранатомету.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 29 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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