С начала суток боевики 5 раз обстреляли позиции ООС

"В течение текущих суток, с 7 утра до 18 вечера российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения ... Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Красногривка, Гнутово. Защитников Лебединского враг обстрелял из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 29 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения.