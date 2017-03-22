З початку доби бойовики 49 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку доби бойовики 49 разів обстріляли позиції сил АТО, втрат серед українських військових не має, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Починаючи з опівночі обстріли позицій сил АТО не припиняються. З початком доби зафіксовано 49 обстрілів... Незважаючи на значну кількість обстрілів українські воїни втрат не понесли”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, один український військовий отримав поранення за добу в зоні АТО минулої доби.