С начала суток боевики 49 раз обстреляли позиции сил АТО

"Начиная с полуночи обстрелы позиций сил АТО не прекращаются. С началом суток зафиксировано 49 обстрелов... Несмотря на значительное количество обстрелов украинские воины потерь не понесли", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, один украинский военный был ранен за сутки в зоне АТО за минувшие сутки.