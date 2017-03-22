С начала суток боевики 49 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С начала суток боевики 49 раз обстреляли позиции сил АТО, потерь среди украинских военных нет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Начиная с полуночи обстрелы позиций сил АТО не прекращаются. С началом суток зафиксировано 49 обстрелов... Несмотря на значительное количество обстрелов украинские воины потерь не понесли", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, один украинский военный был ранен за сутки в зоне АТО за минувшие сутки.