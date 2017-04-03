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З початку доби бойовики 23 рази порушили режим тиші – штаб

З початку доби бойовики 23 рази порушили режим тиші – штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні бойовики 23 рази порушили режим тиші на усіх напрямках, було поранено 2 українських бійців, ще двоє загинули. Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО у Facebook, передає УНН.

"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби ворог 23 рази порушив режим "Тиші"", - повідомили в штабі.

Зазначається, що в окремих випадках, аби пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

"Двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, ще двоє отримали поранення", - додали в штабі АТО.

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, в одній з військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО, військовослужбовець застрелив свого колегу. За попередньою інформацією, подія трапилась внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу в районі Шахти Бутівка загинув військовий.

Українські Національні Новини

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