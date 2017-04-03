С начала суток боевики 23 раза нарушили режим тишины - штаб

"Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток враг 23 раза нарушил режим "тишины", - сообщили в штабе.

Отмечается, что в отдельных случаях, чтобы погасить огневую активность противника, силы АТО открывали огонь.

"Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще двое получили ранения", - добавили в штабе АТО.

Напомним, сегодня, 3 апреля, в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил своего коллегу. По предварительной информации, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с оружием .

Как сообщал УНН, в результате обстрела в районе Шахты Бутовка погиб военный .