С начала суток боевики 23 раза нарушили режим тишины - штаб

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26581 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101029 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175229 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128331 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123865 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116572 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106426 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107470 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103887 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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С начала суток боевики 23 раза нарушили режим тишины - штаб

С начала суток боевики 23 раза нарушили режим тишины - штаб

Киев  •  УНН

 • 7642 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня боевики 23 раза нарушили режим тишины по всем направлениям, были ранены 2 украинских бойцов, еще двое погибли. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает УНН.

"Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток враг 23 раза нарушил режим "тишины", - сообщили в штабе.

Отмечается, что в отдельных случаях, чтобы погасить огневую активность противника, силы АТО открывали огонь.

"Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще двое получили ранения", - добавили в штабе АТО.

Напомним, сегодня, 3 апреля, в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил своего коллегу. По предварительной информации, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с оружием .

Как сообщал УНН, в результате обстрела в районе Шахты Бутовка погиб военный .

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