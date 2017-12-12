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З початку доби бойовики 11 разів обстріляли позиції сил АТО

З початку доби бойовики 11 разів обстріляли позиції сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. З початку поточної доби бойовики здійснили 11 прицільних пострілів по позиціях українських військових в зоні проведення антитерористичної операції із забороненої мінськими домовленостями зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях сил АТО, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення на встановлені відстані... Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 11 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Майже у кожному випадку наші бійці давали агресору адекватну відповідь”, — йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку зафіксовано дві ворожі збройні провокації. Зокрема, бойовики із гранатометів обстрілювали наші оборонні укріплення поблизу Кримського, а з великокалібернихкулеметів турбували захисників Новозванівки.

На донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов’ї. Тут загарбники вели вогонь з 82-мм мінометів неподалік Широкиного, а з піхотного озброєння обстрілювали українські опорні пункти довкола Гнутового. Найпотужніший вогневий вплив противник здійснив по оборонцях Водяного. Спочатку окупанти у цьому районі прицільно стріляли з гранатометів різних типів та озброєння БМП, а згодом посилили тиск і випустили понад десять снарядів із артилерії калібру 122-мм.

На інших ділянках лінії зіткнення загарбники з 82-мм мінометів та піхотного озброєння вели обстріли біля шахти Бутівка. Поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Новотроїцького російські найманці порушували перемир’я періодично обстрілюючи українських воїнів із гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців.

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