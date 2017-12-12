С начала суток боевики 11 раз обстреляли позиции сил АТО

"Российско-оккупационные войска продолжали вести огонь по позициям сил АТО, в том числе с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения установленные расстояния ... В общем, от полуночи, российско-террористические войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций сил АТО. Почти в каждом случае наши бойцы давали агрессору адекватный ответ", - говорится в сообщении.

На луганском направлении зафиксировано две враждебные вооруженные провокации. В частности, боевики из гранатометов обстреливали наши оборонительные укрепления вблизи Крымского, а с крупнокалиберных пулеметов беспокоили защитников Новозвановкт.

На донецком направлении наиболее горячее было на Приазовье. Здесь захватчики вели огонь из 82-мм минометов недалеко Широкино, а с пехотного вооружения обстреливали украинские опорные пункты вокруг Гнутово. Самый мощный огневой обстрел противник совершил по защитникам Водяного. Сначала оккупанты в этом районе прицельно стреляли из гранатометов различных типов и вооружения БМП, а затем усилили давление и выпустили более десяти снарядов с артиллерии калибра 122-мм.

На других участках линии соприкосновения захватчики из 82-мм минометов и пехотного вооружения вели обстрелы у шахты Бутовка. Вблизи Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого российские наемники нарушали перемирие периодически обстреливая украинских воинов из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, минувшие сутки в зоне АТО прошла без потерь среди украинских бойцов.