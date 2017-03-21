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З початку АТО українським військовим виплатили 153 млн грн – Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Українським військовослужбовцям з початку проведення антитерористичної операції виплачено понад 153 млн грн, з них 144 млн – за безпосередню участь у бойових діях. Про це повідомив на брифінгу речник  Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.

“На сьогодні українські військовослужбовці отримали понад 153 млн грн. Зокрема, майже 144 мільйони — за безпосередню участь у бойових діях та близько 7,5 млн грн — за виконання бойових завдань у складі підрозділів”, — зазначив він.

Нагадаємо, під час електронного аукціону на закупівлю авіаційного палива Міністерству оборони вдалося зекономити близько 30 млн грн.

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