З початку АТО українським військовим виплатили 153 млн грн – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Українським військовослужбовцям з початку проведення антитерористичної операції виплачено понад 153 млн грн, з них 144 млн – за безпосередню участь у бойових діях. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні українські військовослужбовці отримали понад 153 млн грн. Зокрема, майже 144 мільйони — за безпосередню участь у бойових діях та близько 7,5 млн грн — за виконання бойових завдань у складі підрозділів”, — зазначив він.
Нагадаємо, під час електронного аукціону на закупівлю авіаційного палива Міністерству оборони вдалося зекономити близько 30 млн грн.