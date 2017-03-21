С начала АТО украинским военным выплатили 153 млн грн - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинским военнослужащим с начала проведения антитеррористической операции выплатили более 153 млн грн, из них 144 млн - за непосредственное участие в боевых действиях. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день украинские военнослужащие получили более 153 млн грн. В частности, почти 144 миллиона - за непосредственное участие в боевых действиях и около 7,5 млн грн - за выполнение боевых задач в составе подразделений", - отметил он.
Напомним, во время электронного аукциона на закупку авиационного топлива Министерству обороны удалось сэкономить около 30 млн грн.