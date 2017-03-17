З початку АТО сім’ї загиблих військових отримали понад 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку антитерористичної операції сім’ям загиблих учасників АТО виплачено 2 млрд 423 млн гривень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Сім’ям військовослужбовців, які загинули в ході бойових дій, з початку АТО виплачено 2 млрд 423 млн грн”, — сказав він.
Крім того, Д.Гуцуляук повідомив, що на сьогодні українські військовослужбовці отримали понад 153 млн 400 тис. грн грошової винагороди. Зокрема, 144 млн 818 тис. за безпосередню участь у бойових діях та 7 млн 380 тис. за виконання бойових завдань у складі підрозділів.
Також, 972 млн грн. матеріальної допомоги учасники АТО отримали у зв’язку із пораненням та інвалідністю.
Нагадаємо, у Києві з’явиться центр допомоги учасникам АТО.