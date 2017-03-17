С начала АТО семьи погибших военных получили более 2 млрд грн

"Семьям военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, с начала АТО выплачено 2 млрд 423 млн грн", - сказал он.

Кроме того, Д.Гуцуляук сообщил, что на сегодня украинские военнослужащие получили более 153 млн 400 тыс. грн денежного вознаграждения. В частности, 144 млн 818 тыс. за непосредственное участие в боевых действиях и 7 млн ​​380 тыс. за выполнение боевых задач в составе подразделений.

Также, 972 млн грн материальной помощи участники АТО получили в связи с ранением и инвалидностью.

Напомним, в Киеве появится центр помощи участникам АТО.