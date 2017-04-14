З початку АТО державними нагородами України нагороджено понад 13 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Державними нагородами України з початку антитерористичної операції нагороджено 13 055 осіб. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Всього з початку антитерористичної операції державними нагородами України нагороджено 13 055 військовослужбовців і працівників Збройних сил України. Відзнаками Міністерства оборони України 38 622 особи”, — сказав він.
Також, за словами речника, за минулий тиждень більше 150 військовослужбовців Збройних сил України отримали державні нагороди. Відзнаками та цінними подарунками Міністерства оборони України нагороджено 384 військовослужбовця та працівника ЗСУ.
Як передавав УНН, у 2016 році на розвиток озброєння та військової техніки було передбачено 4,5 млрд грн.