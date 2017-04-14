С начала АТО государственными наградами Украины награждено более 13 тыс. человек

"Всего с начала антитеррористической операции государственными наградами Украины награждены 13 055 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины. Отличиями Министерства обороны Украины 38622 лица", - сказал он.

Также, по словам спикера, за прошедшую неделю более 150 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили государственные награды. Отличиями и ценными подарками Министерства обороны Украины награждены 384 военнослужащих и работника ВСУ.

Как сообщал УНН, в 2016 году на развитие вооружения и военной техники было предусмотрено 4,5 млрд грн.