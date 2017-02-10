З початку атак бойовиків на авдіївську промзону загинуло 15 бійців та рятувальник – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. З початку атак бойовиків на авдіївську промзону з 29 січня на Донеччині загинуло 15 українських бійців та один рятувальник. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час візиту до Івано-Франківська, передає УНН.
“На жаль, в період з 29 січня на донецькому напрямку загинуло 15 українських військовослужбовців Збройних сил нашої держави. Загинув і один рятувальник ДСНС”, — сказав П.Порошенко.
Президент також додав, що днями планує вручити Золоту зірку героя України родині Андрія Кизила з позивним “Орел”, який загинув в Авдіївці.
Нагадаємо, минулої доби, 9 лютого, найбільш тривалі ворожі обстріли тривали в авдіївській промзоні, тут противник обстрілював позиції сил АТО упродовж майже п'яти годин.