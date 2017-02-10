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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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С начала атак боевиков на авдеевскую промзону погибли 15 бойцов и спасатель - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 5862 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. С начала атак боевиков на авдеевскую промзону с 29 января в Донецкой области погибли 15 украинских бойцов и один спасатель. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Ивано-Франковск, передает УНН.

С начала атак боевиков на авдеевскую промзону погибли 15 бойцов и спасатель - П.Порошенко

"К сожалению, в период с 29 января на донецком направлении погибло 15 украинских военнослужащих Вооруженных сил нашего государства. Погиб и один спасатель ГосЧС", - сказал П.Порошенко.

Президент также добавил, что на днях планирует вручить Золотую звезду Героя Украины семье Андрея Кызыло с позывным "Орел", который погиб в Авдеевке.

Напомним, за минувшие сутки, 9 февраля, наиболее длительные вражеские обстрелы продолжались в авдеевской промзоне, здесь противник обстреливал позиции сил АТО на протяжении почти пяти часов.

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