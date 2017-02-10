С начала атак боевиков на авдеевскую промзону погибли 15 бойцов и спасатель - П.Порошенко

"К сожалению, в период с 29 января на донецком направлении погибло 15 украинских военнослужащих Вооруженных сил нашего государства. Погиб и один спасатель ГосЧС", - сказал П.Порошенко.

Президент также добавил, что на днях планирует вручить Золотую звезду Героя Украины семье Андрея Кызыло с позывным "Орел", который погиб в Авдеевке.

Напомним, за минувшие сутки, 9 февраля, наиболее длительные вражеские обстрелы продолжались в авдеевской промзоне, здесь противник обстреливал позиции сил АТО на протяжении почти пяти часов.