С начала атак боевиков на авдеевскую промзону погибли 15 бойцов и спасатель - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. С начала атак боевиков на авдеевскую промзону с 29 января в Донецкой области погибли 15 украинских бойцов и один спасатель. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Ивано-Франковск, передает УНН.
"К сожалению, в период с 29 января на донецком направлении погибло 15 украинских военнослужащих Вооруженных сил нашего государства. Погиб и один спасатель ГосЧС", - сказал П.Порошенко.
Президент также добавил, что на днях планирует вручить Золотую звезду Героя Украины семье Андрея Кызыло с позывным "Орел", который погиб в Авдеевке.
Напомним, за минувшие сутки, 9 февраля, наиболее длительные вражеские обстрелы продолжались в авдеевской промзоне, здесь противник обстреливал позиции сил АТО на протяжении почти пяти часов.