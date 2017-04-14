З початку 2016 року в Україні зареєстровано більше 2,2 тис. електрокарів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом 2016 року та І кварталу 2017 року в Україні було зареєстровано 2284 електромобілів. Про це повідомляє головний сервісний центр МВС, передає УНН.
“Найбільший попит на електромобілі, за даними сервісних центрів МВС, прослідковується у м.Києві та Харківській області, слідом йдуть Дніпропетровська, Львівська, Київська та Запорізька області.
У першому кварталі 2017 року показники зросли майже вдвічі — 620 зареєстрованих авто порівняно з першим кварталом 2016 року — 294 зареєстрованих авто. Окрім цього, можна побачити різний попит на авто залежно від місяця, вподобання та доступності конкретних марок на українському ринку,” — зазначив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна посіла п’яте місце в світі за темпами розвитку ринку електромобілів.
Також нагадаємо, у компанії WOG у 2017 році планують обладнати зарядками для електрокарів до 300 автозаправних комплексів.