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С начала 2016 года в Украине зарегистрировано более 2,2 тыс. электрокаров

С начала 2016 года в Украине зарегистрировано более 2,2 тыс. электрокаров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В течение 2016 года и I квартала 2017 года в Украине было зарегистрировано 2284 электромобилей. Об этом сообщает главный сервисный центр МВД, передает УНН.

"Наибольший спрос на электромобили, по данным сервисных центров МВД, прослеживается в Киеве и Харьковской области, следом идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области.

В первом квартале 2017 года показатели выросли почти вдвое - 620 зарегистрированных авто по сравнению с первым кварталом 2016 года - 294 зарегистрированных авто. Кроме этого, можно увидеть разный спрос на авто в зависимости от месяца, предпочтения и доступности конкретных марок на украинском рынке", - отметил руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Напомним, как сообщал УНН, Украина заняла пятое место в мире по темпам роста рынка электромобилей.

Также напомним, в компании WOG в 2017 году планируют оборудовать зарядками для электрокаров до 300 автозаправочных комплексов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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