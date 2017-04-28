З початку 2016 року на Донбасі загинули 46 мирних жителів - ОБСЄ

“З початку 2016 року СММ ОБСЄ зафіксувало і підтвердило 141 жертву серед цивільного населення. Ці жертви пов’язані з мінами, вибухами боєприпасів та саморобними вибуховими пристроями. Це 96 осіб, які зазнали поранень і 46, які загинули, як дорослі, так і діти”, — повідомив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, двоє цивільних постраждали від стрілянини п’яних бойовиків.