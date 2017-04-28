С начала 2016 года на Донбассе погибли 46 мирных жителей - ОБСЕ

"С начала 2016 года СММ ОБСЕ зафиксировала и подтвердила 141 жертву среди гражданского населения. Эти жертвы связаны с минами, взрывами боеприпасов и самодельными взрывными устройствами. Это 96 человек, которые получили ранения и 46, которые погибли, как взрослые, так и дети", - сообщил А.Хуг.

Как сообщал УНН, двое гражданских пострадали от стрельбы пьяных боевиков.