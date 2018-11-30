З Південної Кореї до КНДР запустили перший за десятиліття потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Перший потяг за останнє десятиліття вирушив у п'ятницю, 30 листопада, з Південної до Північної Кореї. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Як зазначає видання, рішення щодо сполучення залізничних шляхів на Корейському півострові було прийняте лідерами країн на зустрічі раніше цього року. Упродовж 18-денної поїздки експерти з обох Корей разом проїдуть понад 2600 кілометрів майже через всю Північну Корею. Огляд стану залізничних шляхів має показати, які роботи необхідно провести для їхньої модернізації.
У путь вирушило шість вагонів з Південної Кореї, серед яких, зокрема, цистерна з 55 тонами дизельного палива для забезпечення безперебійного руху потяга, вагон-генератор, вагон із сидячими місцями, спальний купейний вагон, вагон для проведення нарад, а також вагон з водою для душових кабін та пральні.
До поділу Кореї у 1948 році Північ із Півднем з'єднували дві залізничні лінії - одна на заході, інша - на сході. Відновлення західної лінії між країнами у 2007 році було одним з перших жестів примирення. Керівництво обох країн припускає, що до кінця 2018 року відбудеться з'єднання залізниць Півдня і Півночі. Сеул виділив близько 57 мільйонів доларів США на програму ремонту і модернізації залізничної інфраструктури КНДР.
Нагадаємо, республіка Корея і КНДР мають завершити 30 листопада знесення 20 укріплених постів охорони на кордоні двох країн - по десять на кожній стороні.
19 вересня голова Держради КНДР Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін підписали за підсумками переговорів в Пхеньяні спільний документ.