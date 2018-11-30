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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89644 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 104555 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 132736 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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Из Южной Кореи в КНДР запустили первый за десятилетие поезд

Из Южной Кореи в КНДР запустили первый за десятилетие поезд

Киев  •  УНН

 • 7429 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Первый поезд за последнее десятилетие отправился в пятницу, 30 ноября, из Южной в Северную Корею. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Как отмечает издание, решение о сообщении железнодорожных путей на Корейском полуострове было принято лидерами стран на встрече ранее в этом году. В течение 18-дневной поездки эксперты с обеих Корей вместе проедут более 2600 километров почти через всю Северную Корею. Осмотр состояния железнодорожных путей должен показать, какие работы необходимо провести для их модернизации.

В путь отправилось шесть вагонов из Южной Кореи, среди которых, в частности, цистерна с 55 тоннами дизельного топлива для обеспечения бесперебойного движения поезда, вагон-генератор, вагон с сидячими местами, спальный купейный вагон, вагон для проведения совещаний, а также вагон с водой для душевых кабин и прачечной.

До разделения Кореи в 1948 году Север с Югом соединяли две железнодорожные линии - одна на западе, другая - на востоке. Восстановление западной линии между странами в 2007 году было одним из первых жестов примирения. Руководство обеих стран предполагает, что к концу 2018 года состоится соединение железных дорог Юга и Севера. Сеул выделил около 57 миллионов долларов США на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.

Напомним, республика Корея и КНДР должны были завершить 30 ноября снос 20 укрепленных постов охраны на границе двух стран - по десять на каждой стороне.

19 сентября председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали по итогам переговоров в Пхеньяне совместный документ.

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