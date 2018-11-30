Из Южной Кореи в КНДР запустили первый за десятилетие поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Первый поезд за последнее десятилетие отправился в пятницу, 30 ноября, из Южной в Северную Корею. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Как отмечает издание, решение о сообщении железнодорожных путей на Корейском полуострове было принято лидерами стран на встрече ранее в этом году. В течение 18-дневной поездки эксперты с обеих Корей вместе проедут более 2600 километров почти через всю Северную Корею. Осмотр состояния железнодорожных путей должен показать, какие работы необходимо провести для их модернизации.
В путь отправилось шесть вагонов из Южной Кореи, среди которых, в частности, цистерна с 55 тоннами дизельного топлива для обеспечения бесперебойного движения поезда, вагон-генератор, вагон с сидячими местами, спальный купейный вагон, вагон для проведения совещаний, а также вагон с водой для душевых кабин и прачечной.
До разделения Кореи в 1948 году Север с Югом соединяли две железнодорожные линии - одна на западе, другая - на востоке. Восстановление западной линии между странами в 2007 году было одним из первых жестов примирения. Руководство обеих стран предполагает, что к концу 2018 года состоится соединение железных дорог Юга и Севера. Сеул выделил около 57 миллионов долларов США на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.
Напомним, республика Корея и КНДР должны были завершить 30 ноября снос 20 укрепленных постов охраны на границе двух стран - по десять на каждой стороне.
19 сентября председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали по итогам переговоров в Пхеньяне совместный документ.