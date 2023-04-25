З-під Бердянська повідомляють про вибух - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформує, що повідомляють про вибух в районі села Азовське біля тимчасово зайнятого окупантами Бердянська у Запорізькій області, пише УНН.
Цитата
"З Бердянська так гучно, що аж в Урзуфі в колаборантів очі повилазило. Дружні пабліки пишуть, що вибух в районі с. Азовське біля Бердянська", - вказав Андрющенко.
Нагадаємо
З Токмака Запорізької області раніше 25 квітня повідомляли, що в окупантів було "гучно".