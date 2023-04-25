Из-под Бердянска сообщают о взрыве - Андрющенко

Цитата

"Из Бердянска так громко, что аж в Урзуфе у коллаборантов глаза повылазили. Дружественные паблики пишут, что взрыв в районе с. Азовское возле Бердянска", - указал Андрющенко.

Напомним

Из Токмака Запорожской области ранее 25 апреля сообщали, что у оккупантов было "громко".