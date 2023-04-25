Из-под Бердянска сообщают о взрыве - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информирует, что сообщают о взрыве в районе села Азовское возле временно занятого оккупантами Бердянска в Запорожской области, пишет УНН.
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"Из Бердянска так громко, что аж в Урзуфе у коллаборантов глаза повылазили. Дружественные паблики пишут, что взрыв в районе с. Азовское возле Бердянска", - указал Андрющенко.
Напомним
Из Токмака Запорожской области ранее 25 апреля сообщали, что у оккупантов было "громко".