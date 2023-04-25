У Токмаку в окупантів "гучно" - мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. З Токмака Запорізької області повідомляють, що в окупантів було "гучно", зазначив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Місцеві жителі Токмака повідомляють про гучну прожарку русні. Чекаємо на подробиці від Генштабу", - зазначив Федоров у Telegram.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 187 770 осіб, 3688 танків та сотень одиниць військової техніки.