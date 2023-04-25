В Токмаке у оккупантов "громко" - мэр Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Из Токмака Запорожской области сообщают, что у оккупантов было "громко", отметил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"Местные жители Токмака сообщают о громкой прожарке русни. Ждем подробностей от Генштаба", - отметил Федоров в Telegram.
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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 187 770 человек, 3688 танков и сотен единиц военной техники.