За перше півріччя 2018 года арештовано майна наркозлочинців на 32 млн гривень

Загалом за шість місяців 2018 року зареєстровано 37 фактів використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів. Крім того, у поточному році припинено діяльність 38 організованих злочинних наркогруп, ліквідовано 66 підпільних нарколабораторій, із незаконного обігу вилучено більше однієї тонни наркотичних засобів та психотропних речовин.

За словами Андрія Кіхтенка, у першому півріччі 2018 року задокументовано 14,7 тисяч кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків. Зокрема, у ході проведення оперативно-розшукових заходів задокументовано понад три тисячі кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів.

"До кримінальної відповідальності притягнуто 1,2 тисячі наркозбувачів. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період у 2017 році (1156 проти 882). Також ліквідовано діяльність 79 груп розповсюдження наркотиків з використанням мережі Інтернет",- повідомив Андрій Кіхтенко.

Крім того, за півроку поліція припинила діяльність 38 організованих груп наркозлочинців. Цей результат є найвищий за останні п’ять років і перевищує минулорічний показник майже втричі. До складу ОЗГ входило більш як 114 активних учасників. Зловмисникам інкримінують учинення 482 кримінальних правопорушень.

Так, працівниками Департаменту протидії наркозлочинності ліквідовано міжнародну організовану групу з 4 осіб, причетну до постачання на територію нашої держави крупних партій контрабандних наркотиків.

Водночас оперативниками кримінальної поліції виявлено 37 фактів використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів. Це майже вдвічі перевищує минулорічний результат (19). У ході досудового розслідування по 34 злочинах встановлено осіб, причетних до їх вчинення. До кримінальної відповідальності притягнуто 32 зловмисника, 25 з яких — арештовані.

У ході досудового розслідування накладено арешт на майно, кошти та цінності наркозлочинців на суму 32 мільйона гривень. Це більш ніж удвічі перевищує результат аналогічного періоду минулого року (у 2017 році — 14,5 млн. грн.)

Також упродовж шести місяців 2018 року ліквідовано 66 підпільних нарколабораторій. У кримінальних провадженнях по 60 злочинах зловмисникам повідомлено про підозру. До кримінальної відповідальності притягнуто 69 осіб, з яких 21 заарештовано.

Нагадаємо, на кордоні із Польщею вартові затримали майже 8 кілограмів екстазі та викрили канал транспортування наркотиків в Україну.