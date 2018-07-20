За перше півріччя 2018 года арештовано майна наркозлочинців на 32 млн гривень

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50457 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 101728 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 97722 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 124748 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 102603 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119119 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159743 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189940 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 293929 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167272 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.4 м/с
82 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 49651 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 48627 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 51795 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 47834 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 73301 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 124748 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163431 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 293929 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224163 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 29146 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51200 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56051 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54411 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68646 перегляди
Актуальне
За перше півріччя 2018 года арештовано майна наркозлочинців на 32 млн гривень

За перше півріччя 2018 года арештовано майна наркозлочинців на 32 млн гривень

Київ • УНН

 • 10160 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. За матеріалами поліцейських накладено арешт на майно наркозлочинців на 32 мільйони гривень. Про це повідомив очільник Департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко під час робочої наради, з посиланням на прес-службу Нацполіції повідомляє УНН.

Загалом за шість місяців 2018 року зареєстровано 37 фактів використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів. Крім того, у поточному році припинено діяльність 38 організованих злочинних наркогруп, ліквідовано 66 підпільних нарколабораторій, із незаконного обігу вилучено більше однієї тонни наркотичних засобів та психотропних речовин.

За словами Андрія Кіхтенка, у першому півріччі 2018 року задокументовано 14,7 тисяч кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків. Зокрема, у ході проведення оперативно-розшукових заходів задокументовано понад три тисячі кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів.

"До кримінальної відповідальності притягнуто 1,2 тисячі наркозбувачів. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період у 2017 році (1156 проти 882). Також ліквідовано діяльність 79 груп розповсюдження наркотиків з використанням мережі Інтернет",- повідомив Андрій Кіхтенко.

Крім того, за півроку поліція припинила діяльність 38 організованих груп наркозлочинців. Цей результат є найвищий за останні п’ять років і перевищує минулорічний показник майже втричі. До складу ОЗГ входило більш як 114 активних учасників. Зловмисникам інкримінують учинення 482 кримінальних правопорушень.

Так, працівниками Департаменту протидії наркозлочинності ліквідовано міжнародну організовану групу з 4 осіб, причетну до постачання на територію нашої держави крупних партій контрабандних наркотиків.

Водночас оперативниками кримінальної поліції виявлено 37 фактів використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів. Це майже вдвічі перевищує минулорічний результат (19). У ході досудового розслідування по 34 злочинах встановлено осіб, причетних до їх вчинення. До кримінальної відповідальності притягнуто 32 зловмисника, 25 з яких — арештовані.

У ході досудового розслідування накладено арешт на майно, кошти та цінності наркозлочинців на суму 32 мільйона гривень. Це більш ніж удвічі перевищує результат аналогічного періоду минулого року (у 2017 році — 14,5 млн. грн.)

Також упродовж шести місяців 2018 року ліквідовано 66 підпільних нарколабораторій. У кримінальних провадженнях по 60 злочинах зловмисникам повідомлено про підозру. До кримінальної відповідальності притягнуто 69 осіб, з яких 21 заарештовано.

Нагадаємо, на кордоні із Польщею вартові затримали майже 8 кілограмів екстазі та викрили канал транспортування наркотиків в Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,507.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.14
Ethereum
$2,062.72