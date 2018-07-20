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За первое полугодие 2018 года арестовано имущество наркопреступников на 32 млн гривен

За первое полугодие 2018 года арестовано имущество наркопреступников на 32 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 10160 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. По материалам полицейских наложен арест на имущество наркопреступников на 32 миллиона гривен. Об этом сообщил глава Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко во время рабочего совещания, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции сообщает УНН.

Всего за шесть месяцев 2018 зарегистрировано 37 фактов использования средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, в текущем году пресечена деятельность 38 организованных преступных наркогрупп, ликвидировано 66 подпольных нарколабораторий, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств и психотропных веществ.

По словам Андрея Кихтенко, в первом полугодии 2018 задокументировано 14 700 уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В частности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументировано более три тысячи уголовных преступлений, связанных со сбытом наркотических средств.

"К уголовной ответственности привлечено 1,2 тысячи наркосбытчиков. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в 2017 году (1156 против 882). Также ликвидирована деятельность 79 групп распространения наркотиков с использованием сети Интернет", - сообщил Андрей Кихтенко.

Кроме того, за полгода полиция пресекла деятельность 38 организованных групп наркопреступников. Этот результат является высокий за последние пять лет и превышает прошлогодний показатель почти втрое. В состав ОПГ входило более 114 активных участников. Злоумышленникам инкриминируют совершение 482 уголовных правонарушений.

Так, работниками Департамента противодействия наркопреступности ликвидирована международная организованная группа из 4 человек, причастного к поставке на территорию нашего государства крупных партий контрабандных наркотиков.

В то же время оперативниками криминальной полиции выявлено 37 фактов использования средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств. Это почти вдвое превышает прошлогодний результат (19). В ходе досудебного расследования по 34 преступлениях установлены лица, причастные к их совершению. К уголовной ответственности привлечено 32 злоумышленника, 25 из которых - арестованы.

В ходе досудебного расследования наложен арест на имущество, средства и ценности наркопреступников на сумму 32 млн гривен. Это более чем вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года (в 2017 году - 14,5 млн грн.)

Также в течение шести месяцев 2018 ликвидировано 66 подпольных нарколабораторий. В уголовных процессах по 60 преступлениях злоумышленникам сообщено о подозрении. К уголовной ответственности привлечено 69 человек, из которых 21 арестованы.

Напомним, на границе с Польшей стражи задержали почти 8 килограммов экстази и разоблачили канал транспортировки наркотиков в Украину.

Украинские Национальные Новости

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