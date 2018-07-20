За первое полугодие 2018 года арестовано имущество наркопреступников на 32 млн гривен

Всего за шесть месяцев 2018 зарегистрировано 37 фактов использования средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, в текущем году пресечена деятельность 38 организованных преступных наркогрупп, ликвидировано 66 подпольных нарколабораторий, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств и психотропных веществ.

По словам Андрея Кихтенко, в первом полугодии 2018 задокументировано 14 700 уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В частности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументировано более три тысячи уголовных преступлений, связанных со сбытом наркотических средств.

"К уголовной ответственности привлечено 1,2 тысячи наркосбытчиков. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в 2017 году (1156 против 882). Также ликвидирована деятельность 79 групп распространения наркотиков с использованием сети Интернет", - сообщил Андрей Кихтенко.

Кроме того, за полгода полиция пресекла деятельность 38 организованных групп наркопреступников. Этот результат является высокий за последние пять лет и превышает прошлогодний показатель почти втрое. В состав ОПГ входило более 114 активных участников. Злоумышленникам инкриминируют совершение 482 уголовных правонарушений.

Так, работниками Департамента противодействия наркопреступности ликвидирована международная организованная группа из 4 человек, причастного к поставке на территорию нашего государства крупных партий контрабандных наркотиков.

В то же время оперативниками криминальной полиции выявлено 37 фактов использования средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств. Это почти вдвое превышает прошлогодний результат (19). В ходе досудебного расследования по 34 преступлениях установлены лица, причастные к их совершению. К уголовной ответственности привлечено 32 злоумышленника, 25 из которых - арестованы.

В ходе досудебного расследования наложен арест на имущество, средства и ценности наркопреступников на сумму 32 млн гривен. Это более чем вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года (в 2017 году - 14,5 млн грн.)

Также в течение шести месяцев 2018 ликвидировано 66 подпольных нарколабораторий. В уголовных процессах по 60 преступлениях злоумышленникам сообщено о подозрении. К уголовной ответственности привлечено 69 человек, из которых 21 арестованы.

Напомним, на границе с Польшей стражи задержали почти 8 килограммов экстази и разоблачили канал транспортировки наркотиков в Украину.