У порту Роттердама нафтовий танкер отримав пробоїну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У порту голландського Роттердама нафтовий танкер Bow Jubail отримав пробоїну в корпусі після зіткнення з пірсом, унаслідок чого в воду витекло 217 т. мазуту. Про це повідомляє УНН з посиланням на норвезьку компанію Odfjell, якій належить танкер.
У повідомленні йдеться, що інцидент стався в полудень суботи, 23 червня, однак про це стало відомо лише в неділю. До теперішнього моменту фахівцям і працівникам порту вдалося ліквідувати витік. Наразі здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з наслідками витоку мазуту.
У компанії уточнили, що в результаті події постраждалих серед екіпажу судна, а також серед співробітників терміналу Ботлек, де стався інцидент, немає.
Odfjell створила спеціальну комісію, яка розслідуватиме причини аварії і встановлюватиме винних. Керівництво компанії відзначило, що воно шкодує про те, що трапилося і дуже серйозно ставиться до цього питання. Також в Odfjell додали, що співробітники компанії будуть тісно співпрацювати зі місцевою владою, щоб вжити необхідних заходів.
Як повідомляв УНН, 14 січня поточного року танкер “Sanchi” затонув у Східно-Китайському морі, залишивши навколо себе велику палаючу нафтову пляму.