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В порту Роттердама нефтяной танкер получил пробоину

В порту Роттердама нефтяной танкер получил пробоину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. В порту голландского Роттердама нефтяной танкер Bow Jubail получил пробоину в корпусе после столкновения с пирсом, в результате чего в воду вытекло 217 т. мазута. Об этом сообщает УНН со ссылкой на норвежскую компанию Odfjell, которой принадлежит танкер.

В сообщении говорится, что инцидент произошел в полдень субботы, 23 июня, однако об этом стало известно только в воскресенье. К настоящему моменту специалистам и работникам порта удалось ликвидировать утечку. Сейчас осуществляются мероприятия, направленные на борьбу с последствиями утечки мазута.

В компании уточнили, что в результате происшествия пострадавших среди экипажа судна, а также среди сотрудников терминала Ботлек, где произошел инцидент, нет.

Odfjell создала специальную комиссию, которая будет расследовать причины аварии и устанавливать виновных. Руководство компании отметило, что оно жалеет о случившемся и очень серьезно относится к этому вопросу. Также в Odfjell добавили, что сотрудники компании будут тесно сотрудничать с местными властями, чтобы принять необходимые меры.

Как сообщал УНН, 14 января текущего года танкер “Sanchi” затонул в Восточно-Китайском море, оставив вокруг себя горящую нефтяное пятно.

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