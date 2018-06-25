В порту Роттердама нефтяной танкер получил пробоину

В сообщении говорится, что инцидент произошел в полдень субботы, 23 июня, однако об этом стало известно только в воскресенье. К настоящему моменту специалистам и работникам порта удалось ликвидировать утечку. Сейчас осуществляются мероприятия, направленные на борьбу с последствиями утечки мазута.

В компании уточнили, что в результате происшествия пострадавших среди экипажа судна, а также среди сотрудников терминала Ботлек, где произошел инцидент, нет.

Odfjell создала специальную комиссию, которая будет расследовать причины аварии и устанавливать виновных. Руководство компании отметило, что оно жалеет о случившемся и очень серьезно относится к этому вопросу. Также в Odfjell добавили, что сотрудники компании будут тесно сотрудничать с местными властями, чтобы принять необходимые меры.

Как сообщал УНН, 14 января текущего года танкер “Sanchi” затонул в Восточно-Китайском море, оставив вокруг себя горящую нефтяное пятно.