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З окупованого Криму експортують зерно до Сирії – ЗМІ

З окупованого Криму експортують зерно до Сирії – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Від липня 2017 до травня 2018 року з окупованого Росією Криму до Сирії поставили щонайменше 170 тисяч тонн зерна. Таким способом на півострові завантажують порти, які спорожніли після запровадження західних санкцій. Це також допомагає уряду Асада підтримувати свою владу та вплив у Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Крим за останній рік наростив експорт зерна до Сирії в межах домовленостей, які забезпечують анексованому РФ півострову ринок збуту для надлишків урожаю, а президентові Сирії Башару Асаду дають надійне джерело поставок пшениці", – сказано у розслідуванні агентства

Відмічено, що постачання зерна з Криму надає підтримку урядові Асада, оскільки власне виробництво там постраждало від воєнних дій. Виробництво хліба в Сирії субсидує держава. Поставки харчів до Сирії не заборонені західними санкціями, але обмеження на банківські операції та замороження активів не дозволяють багатьом зерновим трейдерам працювати з урядом Асада.

"У нас немає проблем з низкою країн, включаючи Сирію. Наші країни не застосовують санкції проти один одного, тому, звичайно, вони вільні працювати ", - заявив так званий віце-прем'єр-міністр Крим Георгій Мурадов.

Зазначається, що Крим виробляє близько 1,4 мільйона тонн зерна на рік, з яких 1 мільйон тонн – це його експортний потенціал.

Reuters, посилаючись на портові дані та інформацію з систем відстеження кораблів, пише, що низка суден поставили зерно з Криму в сирійський порт Тартус, де у РФ має військово-морську базу. За даними джерел у транспортній галузі, деякі інші вантажі пішли до Лівану, після чого їх перенаправлено в Сирію. Повідомляється, що Ліван став найбільшим покупцем зерна з Криму у липні-грудні 2017 року, одержав 175 тисяч тонн, до Сирії за цей час експортували 75 тисяч тонн.

Співрозмовник агентства підкреслив, що джерело фінансування поставок до Сирії незрозуміле. Сирія не може заплатити за зерно з Криму грошима, тому буде розраховуватися оливковою олією та овочами.

Україна вважає, що постачання з Криму порушує західні санкції, і подала скаргу до Міжнародної морської організації (ІМО), яка базується у Лондоні, та попросила її країн-членів виключити зі своїх списків кораблі, які беруть участь у таких поставках.

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України затримали екс-заступника очільника Оленівської сільської ради Криму, який сприяв анексії півострова. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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