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С оккупированного Крыма экспортируют зерно в Сирию - СМИ

С оккупированного Крыма экспортируют зерно в Сирию - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. С июля 2017 до мая 2018 года из оккупированного Россией Крыма в Сирию поставили не менее 170 000 тонн зерна. Таким способом на полуострове загружают порты, которые опустели после введения западных санкций. Это также помогает правительству Асада поддерживать свою власть и влияние в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Крым за последний год нарастил экспорт зерна в Сирию в рамках договоренностей, обеспечивающих аннексированному РФ полуострову рынок сбыта для излишков урожая, а президенту Сирии Башару Асаду дают надежный источник поставок пшеницы", - говорится в расследовании агентства

Отмечено, что поставки зерна из Крыма оказывают поддержку правительству Асада, поскольку собственное производство там пострадало от военных действий. Производство хлеба в Сирии субсидирует государство. Поставки продуктов в Сирии не запрещены западными санкциями, но ограничения на банковские операции и замораживание активов не позволяют многим зерновым трейдерам работать с правительством Асада.

"У нас нет проблем с рядом стран, включая Сирию. Наши страны не применяют санкции против друг друга, поэтому, конечно, они свободны работать", - заявил так называемый вице-премьер-министр Крыма Георгий Мурадов.

Отмечается, что Крым производит около 1,4 миллиона тонн зерна в год, из которых 1 млн тонн - это его экспортный потенциал.

Reuters, ссылаясь на портовые данные и информацию из систем отслеживания кораблей, пишет, что ряд судов поставили зерно из Крыма в сирийский порт Тартус, где расположена военно-морская база РФ. По данным источников в транспортной отрасли, некоторые другие грузы пошли в Ливан, после чего их перенаправили в Сирию. Сообщается, что Ливан стал крупнейшим покупателем зерна из Крыма в июле-декабре 2017 года, получил 175 000 тонн, в Сирию за это время экспортировали 75 000 тонн.

Собеседник агентства подчеркнул, что источник финансирования поставок в Сирию непонятный. Сирия не может заплатить за зерно из Крыма деньгами, поэтому будет рассчитываться оливковым маслом и овощами.

Украина считает, что поставки из Крыма нарушает западные санкции, и подала жалобу в Международную морскую организацию (ИМО), которая базируется в Лондоне, и попросила ее страны-члены исключить из своих списков корабли, участвующие в таких поставках.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины задержали экс-заместителя главы Оленевского сельского совета Крыма, который способствовал аннексии полуострова.

Украинские Национальные Новости

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