З офіційного сайту ВР зник проект постанови про звільнення В.Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. З офіційного сайту Верховної Ради України зник проект постанови про відставку Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, передає УНН.
За повідомленням прес-служби партії "Батьківщина", їхня фракція у парламенті внесла постанову про відставку голови уряду Володимира Гройсмана.
Станом на 15 годину на офіційному сайті Верховної Ради така постанова була зареєстрована під номером 6076.
Однак станом на 18:00 на сайті парламенту її вже немає. Натомість під таким номером зареєстровано інший документ – проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестиційної діяльності шляхом передбачення можливості відстрочки орендної плати.
При цьому за посиланням, яке використали більшість ЗМІ, відображалася сторінка, на якій було вказано лише "проект постанови" без назви і часу реєстрації.
УНН поцікавився у Верховній Раді, чому з їхнього сайту зник проект документа про звільнення Прем’єр-міністра В.Гройсмана.
Зокрема, керівник прес-служби ВР Ірина Кармелюк сказала, що їй не відомо, чи була зареєстрована відповідна постанова у Раді.
У свою чергу, прес-секретар фракції "Батьківщина" Тетяна Золотарьова у коментарі УНН запевнила, що депутати зареєстрували проект цього документа.
"Ми постанову зареєстрували, це питання (чому зник проект постанови – ред.) - до технічних служб, які обслуговують сайт ВР", - сказала Т.Золотарьова.