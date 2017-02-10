С официального сайта ВР исчез проект постановления об увольнении В.Гройсмана
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. С официального сайта Верховной Рады Украины исчез проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
По сообщению пресс-службы партии "Батькивщина", их фракция в парламенте внесла постановление об отставке главы правительства Владимира Гройсмана.
По состоянию на 15 часов на официальном сайте Верховной Рады такое постановление было зарегистрировано под номером 6076.
Однако по состоянию на 18:00 на сайте парламента его уже нет. Зато под таким номером зарегистрирован другой документ - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы.
При этом по ссылке, которую использовали большинство СМИ, отображалась страница, на которой был указано только "проект постановления" без названия и времени регистрации.
УНН поинтересовался в Верховной Раде, почему с их сайта исчез проект документа об увольнении Премьер-министра В.Гройсмана.
В частности, руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк сказала, что ей не известно, было ли зарегистрировано соответствующее постановление в Раде.
В свою очередь, пресс-секретарь фракции "Батькивщина" Татьяна Золотарева в комментарии УНН заверила, что депутаты зарегистрировали проект этого документа.
"Мы постановление зарегистрировали, этот вопрос (почему исчез проект постановления - ред.) - к техническим службам, обслуживающим сайт ВР", - сказала Т.Золотарева.