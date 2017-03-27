З офісу фонду О.Навального винесли техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. З офісу Фонду боротьби з корупцією (ФБК) в Москві винесли техніку. Про це повідомила прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“З офісу ФБК якісь люди мовчки виносять техніку. Це вже не обшук, це грабунок”, — написала К.Ярмиш.
Раніше в неділю поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що має намір провести обшук “через повідомлення про загрозу вибуху”. В той момент співробітники фонду вели онлайн-трансляцію акції “Він нам не Дімон”.
Як повідомляв УНН, поліція затримала всіх працівників фонду. Їх відвезли до поліцейського відділку, де вони провели цілу ніч. Справи щодо них розглядатимуться в судах сьогодні. Працівникам ФБК інкримінують правопорушення за статтею “Непокора законному розпорядженню співробітника поліції”.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Мєдвєдєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.
У Москві під час мітингів у неділю було затримано щонайменше 1030 осіб.