Из офиса фонда А.Навального вынесли технику

"Из офиса ФБК какие-то люди молча выносят технику. Это уже не обыск, это грабеж ", – написала К.Ярмиш.



Ранее в воскресенье полиция пришла в офис организации, заявив, что намерена провести обыск "из-за сообщения об угрозе взрыва". В тот момент сотрудники фонда вели онлайн-трансляцию акции "Он нам не Димон".

Как сообщал УНН, полиция задержала всех сотрудников фонда. Их отвезли в полицейский участок, где они провели всю ночь. Их дела будут рассматриваться в судах сегодня. Работникам ФБК инкриминируют правонарушение по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о тайной "империи" Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.



В Москве во время митингов в воскресенье были задержаны не менее 1030 человек.