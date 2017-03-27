Из офиса фонда А.Навального вынесли технику
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве вынесли технику. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Из офиса ФБК какие-то люди молча выносят технику. Это уже не обыск, это грабеж ", – написала К.Ярмиш.
Ранее в воскресенье полиция пришла в офис организации, заявив, что намерена провести обыск "из-за сообщения об угрозе взрыва". В тот момент сотрудники фонда вели онлайн-трансляцию акции "Он нам не Димон".
Как сообщал УНН, полиция задержала всех сотрудников фонда. Их отвезли в полицейский участок, где они провели всю ночь. Их дела будут рассматриваться в судах сегодня. Работникам ФБК инкриминируют правонарушение по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о тайной "империи" Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.
В Москве во время митингов в воскресенье были задержаны не менее 1030 человек.