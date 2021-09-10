З обшуками прийшли у ще один департамент та апарат КМДА: через відібрану у РНБО земельну ділянку

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"У п’ятницю, 10 вересня 2021 року,... (проводять - ред.) обшуки в Департаменті земельних ресурсів та Апараті КМДА в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом можливих неправомірних дій з боку службових осіб згаданих структур при прийнятті розпорядження та припинення Апарату РНБО України права постійного користування земельною ділянкою по вулиці Щусєва у Шевченківському районі місті Києва", - повідомили у прокуратурі.



Деталі

За даними прокуратури, "в ході слідства встановлено, що на підставі рішення Київської міської ради Апарату РНБО України надано в постійне користування земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури".

Водночас, на підставі акту обстеження, складеного інспектором Департаменту земельних ресурсів, в якому встановлено відсутність проведення будівництва на загородженій ділянці, без виявлення або фіксування будь-яких фактів порушень вимог земельного законодавства посадовими особами КМДА припинено апарату РНБО України права постійного користування ділянкою, додали у прокуратурі.

Понад те, як вказано, зазначений акт складений без присутності представників Апарату РНБО України. "Будь-які пояснення або документи від них не отримувались", - додали у відомстві.

"Звертаємо увагу, що з метою встановлення обставин прийняття посадовцями КМДА вказаного розпорядження, прокурорами неодноразово вживалися заходи щодо витребування всієї документації, яка стала підставою для припинення Апарату РНБО України права постійного користування земельною ділянкою, а також інформації щодо відповідальних працівників, які брали участь у процедурі погодження цього рішення. Разом з тим, вказані інформація та документи прокурорам надані не були", - додали в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Доповнення

До слова, вчора, 9 вересня, У департаментах КМДА прокуратура проводила обшуки за фактом незаконного передання в користування земельних ділянок, які розташовані у центрі Києва.